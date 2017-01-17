Порошенко договорился с Трампом о встрече

Президент Порошенко намерен в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом и обсудить кредитные гарантии для Украины

Президент Украины Петр Порошенко собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg в Давосе.



По словам президента, на встрече будет, в том числе обсуждаться вопрос кредитных гарантий, которые Штаты могут предоставить Украине в этом году.



Ранее в Давосе о такой возможности сообщил министр финансов Александр Данилюк.



Порошенко в Давосе встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. Китайский лидер подчеркнул, что КНР поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также евроатлантический выбор украинского народа. Главы государств договорились в 2017 году активизировать политический диалог на высшем уровне и провести заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.



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