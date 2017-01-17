НБУ продал банкам $32,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 17 января, $32,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $44,6 млн по курсу от 27,35 грн/долл до 27,625 грн/долл.
Регулятор продавал валюту по курсу от 27,6 грн/долл до 27,625 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,6064 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 33,3%.
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