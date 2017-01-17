Великобритания выйдет из единого рынка с ЕС - Мэй

Вместо текущего соглашения о едином рынке Великобритания будет добиваться соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, сообщила премьер

Великобритания, ввиду выхода из состава Европейского союза, не сможет оставаться на едином рынке с ЕС. Об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тэреза Мэй сегодня, 17 января, представляя план по Brexit.



Во время выступления Brexit британский фунт набрал более 1,5%. По данным Bloomberg Markets, пик графика пришелся на сообщение Мэй о том, что финальный план по Brexit пройдет голосование в обеих палатах парламента.



"То, что я предлагаю, не может означать присутствия на едином рынке. Вместо этого мы будем добиваться… полного, четкого и амбициозного соглашения о свободной торговле", - подчеркнула премьер. Она добавила, что такое соглашение может содержать некоторые договоренности между Великобританией и ЕС, которые существуют сейчас.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.