Великобритания выйдет из единого рынка с ЕС - Мэй
Великобритания, ввиду выхода из состава Европейского союза, не сможет оставаться на едином рынке с ЕС. Об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тэреза Мэй сегодня, 17 января, представляя план по Brexit.
Во время выступления Brexit британский фунт набрал более 1,5%. По данным Bloomberg Markets, пик графика пришелся на сообщение Мэй о том, что финальный план по Brexit пройдет голосование в обеих палатах парламента.
"То, что я предлагаю, не может означать присутствия на едином рынке. Вместо этого мы будем добиваться… полного, четкого и амбициозного соглашения о свободной торговле", - подчеркнула премьер. Она добавила, что такое соглашение может содержать некоторые договоренности между Великобританией и ЕС, которые существуют сейчас.
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