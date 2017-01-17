Даты подписания нового меморандума с МВФ пока нет - Гройсман
Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом, однако пока нет даты подписания нового меморандума по четырехлетней программе реформ и заседания Совета директоров Фонда по Украине. Об этом сообщил сегодня, 17 января, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.
"Мы в постоянном диалоге с МВФ. Минфин ведет переговоры. Но такой даты (подписания меморандума и заседания Совета директоров - ред.) пока нет", - сказал глава правительства.
Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.
"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.
Кроме того, возможно также поступление кредитных гарантий США в этом году.
Вчера был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.
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