Что после Brexit: ключевые тезисы речи Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании озвучила план по выходу страны из состава ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 17 января, обнародовала план по выходу государства из состава Евросоюза. Она отметила, что Brexit предполагает выход из единого рынка с ЕС.



Во время ее выступления, по данным Bloomberg Markets, британский фунт подорожал на 1,5%.



Ниже - ключевые тезисы речи Мэй.



1. На смену единому рынку должно прийти соглашение о зоне свободной торговли между соединенным Королевством и Евросоюзом. Мэй сообщила, что такое соглашение может содержать некоторые договоренности между Великобританией и ЕС, которые существуют сейчас. Никаких новых торговых барьеров при этом возникнуть не должно.



2. Великобритания станет равным партнером ЕС, но не его членом в каком бы то ни было виде. "Ни частичного членства в ЕС, ни ассоциированного членства в ЕС, ничего такого, что оставило бы нас на полпути (не будет - ред.)", - подчеркнула премьер-министр.



3. Помимо торгового, Великобритании нужно заключить также новое таможенное соглашение с ЕС. Мэй добавила, что это может быть полное или ассоциированное членство в таможенном союзе.



4. Британия должна укрепить свои позиции в мире за пределами ЕС. "Я хочу, чтобы мы были действительно глобальной Британией, лучшим другом и соседом нашим европейским партнерам, но также и страной, которая присутствует за границами Европы", - сказала Мэй.



5. В новых реалиях Соединенное Королевство должно больше инвестировать в экономическую инфраструктуру.



6. Brexit означает контроль над иммиграцией.



7. Выход из Евросоюза не означает принципиальную смену курса внешней политики Великобритании. "Мы - европейская страна и гордимся нашим общим европейским наследием. Но мы всегда были страной, которая смотрит за пределы Европы", - подчеркнула Мэй.



8. В интересах Британии - чтобы целостность Евросоюза сохранялась после того, как государство оставит его. "...многие боятся начала большого распада ЕС... Я не хочу, чтобы это произошло. Это не в интересах Британии. В интересах Британии - чтобы ЕС процветал", - сказала Мэй.



Финальный план по Brexit пройдет голосование в обеих палатах парламента.



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