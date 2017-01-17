Швейцария выделит Украине $100 млн в январе
В ближайшее время Швейцария предоставит Украине помощь на $100 млн. Об этом стало известно на встрече президента Украины Петра Порошенко с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард в Давосе.
Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поблагодарил за поддержку Швейцарией территориальной целостности Украины, отметив ее существенный вклад в деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и значительное финансирование гуманитарных проектов.
Стороны отметили успешное проведение заседания Общего украинско-швейцарского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вступления в силу соглашения о выделении Украине кредита в размере $200 млн. В этой связи швейцарская сторона заверила в готовности предоставить первый транш кредита в размере $100 млн уже в январе. "Было принято решение, которое только объявлено, что до конца января Украина получит $100 млн, которые поступят на счета Национального банка. $100 млн финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации первая часть транша, который направлен на поддержку Украины", - сообщил глава государства журналистам.
Порошенко пригласил швейцарских инвесторов к работе в Национальном инвестиционном совете. Было также решено, что Швейцария введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после принятия аналогичного решения со стороны ЕС.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
47496
-
15701
-
9895
-
8247
-
6770