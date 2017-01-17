Швейцария выделит Украине $100 млн в январе

Швейцарская сторона готова предоставить первый транш кредита в размере $100 млн уже в этом месяце

В ближайшее время Швейцария предоставит Украине помощь на $100 млн. Об этом стало известно на встрече президента Украины Петра Порошенко с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард в Давосе.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поблагодарил за поддержку Швейцарией территориальной целостности Украины, отметив ее существенный вклад в деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и значительное финансирование гуманитарных проектов.

Стороны отметили успешное проведение заседания Общего украинско-швейцарского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вступления в силу соглашения о выделении Украине кредита в размере $200 млн. В этой связи швейцарская сторона заверила в готовности предоставить первый транш кредита в размере $100 млн уже в январе. "Было принято решение, которое только объявлено, что до конца января Украина получит $100 млн, которые поступят на счета Национального банка. $100 млн финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации первая часть транша, который направлен на поддержку Украины", - сообщил глава государства журналистам.

Порошенко пригласил швейцарских инвесторов к работе в Национальном инвестиционном совете. Было также решено, что Швейцария введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после принятия аналогичного решения со стороны ЕС.