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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на текущий год

18.01.2017 12:27
Правительство утвердило бюджет ПФУ на 2017 год с дефицитом 141 млрд грн

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год. Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.

"На рассмотрение вносится проект постановления об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2017 год. В общем бюджет Пенсионного фонда у нас растет по сравнению с 2016 годом, где у нас было 257 млрд - до 284 млрд. При этом объем дотации, которую из госбюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается с 145 млрд до 141,5 млрд грн. Это свидетельствует о том, что мы уменьшаем роль госбюджета и повышаем доходы фонда за счет Единого социального взноса. 112 млрд грн мы имели в 2016 году, сейчас - 142,5 млрд грн", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Министр отметил, что, по сравнению с доходами 2016 года, в этом году поступления в Пенсионный фонд превысили предыдущий показатель на 1,2 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Госбюджет, Пенсионный фонд
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