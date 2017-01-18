ООН прогнозирует рост экономики Украины на 2% в этом году

ООН прогнозирует рост экономики на 2% в этом году

Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций прогнозирует, что темпы роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 году - 3,2%. Об этом ООН сообщает в своем докладе.



По данным экспертов ООН, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%.



Рост экономики в странах СНГ прогнозируется на 1,7% после двух лет спада.



Рост произойдет благодаря стабилизации цен на нефть и снижению политической напряженности.



Минэкономразвития Украины прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 3%.



Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2,5% в 2017 году.



Национальный банк Украины ухудшил прогноз на этот и следующий годы - до 2,5% и 3,5%, соответственно.

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