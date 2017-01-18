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ООН прогнозирует рост экономики Украины на 2% в этом году

18.01.2017 13:15
ООН прогнозирует рост экономики на 2% в этом году
Фото: EPA

Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций прогнозирует, что темпы роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 году - 3,2%. Об этом ООН сообщает в своем докладе.

По данным экспертов ООН, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%.

Рост экономики в странах СНГ прогнозируется на 1,7% после двух лет спада.

Рост произойдет благодаря стабилизации цен на нефть и снижению политической напряженности.

Минэкономразвития Украины прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 3%.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2,5% в 2017 году.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз на этот и следующий годы - до 2,5% и 3,5%, соответственно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП
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