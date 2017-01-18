Фундаментальных причин для колебания курса нет - совет НБУ

Совет Национального банка предоставил свои рекомендации правлению НБУ и КМУ по стабилизации курса гривни

Совет Национального банка Украины (НБУ) предоставил свои рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров по стабилизации курса гривни, сообщает пресс-служба регулятора.



Члены совета пришли к выводу, что чрезмерные колебания курса в последнее время обусловлены действием ситуативных факторов: увеличением бюджетных расходов в течение последней недели декабря, нагнетанием ожиданий, связанных с национализацией ПриватБанка, снижением предложения валюты от компаний агропромышленного комплекса.



Внешнеэкономическая среда является в целом благоприятной, отмечает совет НБУ. "Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшилось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - гласит сообщение.



По мнению совета, правительство и Нацбанк должны пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия.



Правление будет регулярно информировать совет Национального банка и общество о мерах, принимаемых им для стабилизации валютного рынка.



"Мы живем в реалиях нестабильной внешней среды, открытости национальной экономики, которая подвергается внешним и внутренним воздействиям. Процессы, которые сейчас проходят в Украине, характерны для всех переходных экономик", - отметил по итогам заседания глава совета НБУ Бодан Данилишин.



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