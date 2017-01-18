Фундаментальных причин для колебания курса нет - совет НБУ
Совет Национального банка Украины (НБУ) предоставил свои рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров по стабилизации курса гривни, сообщает пресс-служба регулятора.
Члены совета пришли к выводу, что чрезмерные колебания курса в последнее время обусловлены действием ситуативных факторов: увеличением бюджетных расходов в течение последней недели декабря, нагнетанием ожиданий, связанных с национализацией ПриватБанка, снижением предложения валюты от компаний агропромышленного комплекса.
Внешнеэкономическая среда является в целом благоприятной, отмечает совет НБУ. "Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшилось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - гласит сообщение.
По мнению совета, правительство и Нацбанк должны пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия.
Правление будет регулярно информировать совет Национального банка и общество о мерах, принимаемых им для стабилизации валютного рынка.
"Мы живем в реалиях нестабильной внешней среды, открытости национальной экономики, которая подвергается внешним и внутренним воздействиям. Процессы, которые сейчас проходят в Украине, характерны для всех переходных экономик", - отметил по итогам заседания глава совета НБУ Бодан Данилишин.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16039
-
10559
-
8755
-
8329
-
5407
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,56/27,62 вчера 17:20
- Суд сохранил экс-главе банка Михайловский домашний арест вчера 17:14
- Меморандум с МВФ согласуем до конца января - Рева вчера 16:10
- Глава МВФ призвала к более справедливому распределению благ вчера 14:47
- Фундаментальных причин для колебания курса нет - совет НБУ вчера 14:25