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Фундаментальных причин для колебания курса нет - совет НБУ

18.01.2017 14:25
Совет Национального банка предоставил свои рекомендации правлению НБУ и КМУ по стабилизации курса гривни
Богдан Данилишин

Совет Национального банка Украины (НБУ) предоставил свои рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров по стабилизации курса гривни, сообщает пресс-служба регулятора.

Члены совета пришли к выводу, что чрезмерные колебания курса в последнее время обусловлены действием ситуативных факторов: увеличением бюджетных расходов в течение последней недели декабря, нагнетанием ожиданий, связанных с национализацией ПриватБанка, снижением предложения валюты от компаний агропромышленного комплекса.

Внешнеэкономическая среда является в целом благоприятной, отмечает совет НБУ. "Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшилось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - гласит сообщение.

По мнению совета, правительство и Нацбанк должны пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия.

Правление будет регулярно информировать совет Национального банка и общество о мерах, принимаемых им для стабилизации валютного рынка.

"Мы живем в реалиях нестабильной внешней среды, открытости национальной экономики, которая подвергается внешним и внутренним воздействиям. Процессы, которые сейчас проходят в Украине, характерны для всех переходных экономик", - отметил по итогам заседания глава совета НБУ Бодан Данилишин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Курс гривни
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