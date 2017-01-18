Глава МВФ призвала к более справедливому распределению благ
Справедливое распределение благ в мире способно предотвратить приход к власти популистов. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Bloomberg.
Лагард отметила, что результаты выборов во многих странах мира дала четкий и недвусмысленный сигнал политикам о происходящем. Она призвала к более активному распределению благ, чем это имеет место сейчас.
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