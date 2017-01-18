Меморандум с МВФ согласуем до конца января - Рева
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) относительно предоставления транша Украине будет согласован до конца января. Об этом министр социальной политики Андрей Рева сообщил сегодня, 18 января, пишет Укринформ.
"Его должны согласовать до конца января. Он должен быть согласован до того, как начнет заседать Совет директоров МВФ", - сказал Рева.
Министр добавил, что МВФ ничего не требует от Украины, особенно относительно поднятия пенсионного возраста.
"МВФ вносит предложения. Результатом наших дискуссий станет подписанный меморандум с МВФ", - добавил чиновник.
Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что Кабинет министров, как и другие органы власти, не предпримет никаких шагов по повышению пенсионного возраста.
Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.
"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.
Кроме того, возможно также поступление кредитных гарантий США в этом году.
На этой неделе был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.
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