Кабмин повысил зарплаты чиновникам
Должностные оклады государственных служащих и других категорий работников государственных органов вырастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 года составит 2000 грн согласно Закону «О государственной службе», сообщает пресс-служба Кабмина.
Должностные оклады государственным служащим и другим категориям работников государственных органов повышены на 5-27%. Соответствующее решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов (государственных служащих, работников патронатной службы, работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию), отметили в Кабмине.
Также этим актом упорядочено отнесение должностей государственной службы соответствующих групп оплаты труда.
Напомним, 17 января народные депутаты не смогли поднять себе зарплату. За проект постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады №5573 проголосовали 117 депутатов при 226 необходимых.
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