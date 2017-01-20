Экономика Китая показала самые слабые темпы роста за 26 лет
Экономика Китая по итогам 2016 года выросла на 6,7%, показав самые медленные темпы роста за 26 лет. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики Китая.
Как сообщает Reuters, экономика Китая выросла на 6,8% в четвёртом квартале, превзойдя прогнозы, за счет увеличения государственных расходов и рекордного банковского кредитования.
Данные в четвертом квартале впервые за два года показали, что вторая по величине в мире экономика продемонстрировала подъем роста, однако в 2017 году перед ней стоят еще большая необходимость остудить жилищный рынок и перспектива сложных отношений с США при новой американской администрации.
"Мы не ожидаем, что это восстановление (ВВП в четвертом квартале) продлится в течение 2017 года, когда замедление рынка недвижимости и меры борьбы с дефицитом предложения в сырьевом секторе должны вновь оказать давление на спрос и объем производства", - сказал Том Рэфферти из Economist Intelligence Unit.
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