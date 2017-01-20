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Аргентина разместила бонды на $7 млрд

20.01.2017 12:48
Спрос на аргентинские бонды в три раза превысил предложение
Фото: EPA

Аргентина разместила на международном долговом рынке облигации на $7 млрд. Об этом пишет ТАСС.

"Спрос на аргентинские облигации значительно превзошел ожидания. Шесть участвовавших в выпуске банков - BBVA, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и Santander - приняли заказы на $22 млрд, то есть в три раза больше того, что в итоге одобрило государство", - отмечает Министерство финансов Аргентины.

Государство разместило пятилетние облигации на $3,25 млрд и десятилетние - на $3,75 млрд. Средняя процентная ставка составила 6,3%. Как отмечает ведомство, в апреле 2016 года Аргентина разместила ценные бумаги под 7,2%.

По словам министра финансов Луиса Капуто, в ближайшие дни Аргентина намерена выпустить бонды на $3-5 млрд на международном долговом рынке и еще на $1-2 млрд в эквиваленте на внутреннем. Всего до конца года для финансирования бюджетных расходов официальный Буэнос-Айрес намерен выручить $10 млрд на международном рынке и $14 млрд на внутреннем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Экономика, Аргентина
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