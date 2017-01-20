Национализация Привата стоила Суркису несколько сотен миллионов

По словам совладельца группы Приват Геннадия Боголюбова, ущерб Игоря Суркиса от национализации ПриватБанка достигает сотен миллионов долларов

Игорь Суркис

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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