Национализация Привата стоила Суркису несколько сотен миллионов
Владелец киевского футбольного клуба Динамо Игорь Суркис потерял несколько сотен миллионов долларов после национализации ПриватБанка. Об этом заявил один из совладельцев группы Приват Геннадий Боголюбов, пишет Экономическая правда.
"Под каток национализации попали несколько сотен миллионов долларов семьи Игоря Суркиса", - сказал он, добавив, что "деньги его брата Григория Суркиса почему-то не трогали".
По данным реестра судебных дел, в последних числах декабря семья Суркисов подала в суд на Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
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Ряд держателей евробондов ПриватБанка намерен обжаловать bail-in, в результате которого бондхолдеры обеднели почти на $600 млн.
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