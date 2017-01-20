Western Union заплатит $586 млн штрафа за поддержку мошенничества

В Western Union закрывали глаза на использование сервисов денежных переводов в преступных целях

Оператор системы денежных переводов Western Union заплатит властям США штраф в $586 млн за поддержку мошенничества. Об этом сообщает Reuters.



В самой компании признались, что допускали использование сервисов денежных переводов в преступных целях - для отмывания денег и мошенничества.



В отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле указывается, что китайские иммигранты использовали Western Union для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам.



Также мошенники при помощи системы переводов обманывали граждан США, предлагая им участие в конкурсе или трудоустройство. Агенты Western Union обрабатывали платежи обманутых потребителей. В компании подтверждают, что в 2004-2012 гг был допущен ряд ошибок в контроле над действиями агентов.



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