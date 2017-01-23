В Нацбанке озвучили причины девальвации гривни в начале года

Ослабление гривни в январе вызвано большими бюджетными расходами и сезонным сокращением экспорта, пояснил замглавы Нацбанка

Большие бюджетные расходы и сезонное снижение экспорта предопределили ослабление курса гривни в начале года. Об этом в интервью ЛІГА.net рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.



"Если говорить о наличном рынке, то на него во многом повлияли высокие расходы правительства в декабре. В результате ликвидность банковской системы увеличилась на 38 млрд грн, а объем наличных вне банков вырос на 25 млрд грн. Естественно, часть этих денег оказалась на валютном рынке", - сказал Чурий.



Межбанковский рынок, по его словам, в большей мере находился под влиянием сезонного фактора. "В конце года сильно снизились поступления от экспорта сельхозпродукции. Для сравнения: если в ноябре доля аграриев в общем объеме проданной экспортерами валюты составляла более 50%, то в последние дни декабря снизилась до 30-40%, а в начале января - практически до 20%", - констатировал замглавы НБУ.



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Чурий напомнил, что в конце прошлого года экспортерам возместили крупную сумму НДС - 16 млрд грн по сравнению с 6 млрд грн в ноябре. Это снизило стимул к продаже валюты на межбанке.



"Если обычно экспортеры продают около 90% валютной выручки при обязательной норме в 65%, то в январе этот показатель упал ниже 85%", - уточнил замглавы НБУ.



В пятницу, 20 января, межбанк закрылся котировками доллара 27,39/27,44.



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