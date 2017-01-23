Котировки доллара на межбанке выросли на 1 копейку

В понедельник, 23 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,32/27,42*, к 12:00 котировки составили 27,33/27,4

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,32, максимальные - 27,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,4, максимальные - 27,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4595/0,4615, к 12:00 котировки составили 0,4601/0,4617.



Торги по евро начались с котировок 29,3608/29,4655, к 12:00 котировки составили 29,2847/29,3356.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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