Котировки доллара на межбанке выросли на 1 копейку
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,32, максимальные - 27,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,4, максимальные - 27,42.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4595/0,4615, к 12:00 котировки составили 0,4601/0,4617.
Торги по евро начались с котировок 29,3608/29,4655, к 12:00 котировки составили 29,2847/29,3356.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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