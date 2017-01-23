Иностранные инвестиции в Украину за год выросли вдвое – Кубив

В 2016 году иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику $3,8 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 г. составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатель 2015 г. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает УНИАН.

"В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили $3,8 млрд, это вдвое больше, чем в 2015 году, - сказал Кубив. - Важным достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах. Дальнейшее продвижение реформ - это приоритет для правительства. В фокусе внимания - приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция".

В числе важных решений правительства, отметил первый вице-премьер, - сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа "карантинных сертификатов", что сэкономило бизнесу порядка 2 млрд грн.

В планах 2017 года, анонсировал Кубив, - дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

Напомним, ранее Степан Кубив объявил о том, что реальная зарплата в Украине в 2016 г. выросла на 8,8%, а доля теневой экономики сократилась на 5%.

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