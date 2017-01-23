Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,37 коп - до 28,2023 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,88 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 6,73 коп и составляет 29,3050 грн, средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 30,2097 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,06 коп и составляет 4,332 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,16 коп до 4,778 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,5933
|28,2023
|0,4332
|0,4778
|29,3050
|30,2097
|Медиана
|27,5750
|28,2000
|0,4400
|0,4780
|29,3000
|30,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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