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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

23.01.2017 12:35
В понедельник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,9 коп до 27,5933 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,37 коп - до 28,2023 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,88 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,73 коп и составляет 29,3050 грн, средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 30,2097 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,06 коп и составляет 4,332 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,16 коп до 4,778 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 27,5933 28,2023 0,4332 0,4778 29,3050 30,2097
Медиана 27,5750 28,2000 0,4400 0,4780 29,3000 30,2000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
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