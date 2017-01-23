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Экономика Украины в 2016 году выросла на 1,8%

23.01.2017 15:23
На текущий год Министерство финансов прогнозирует рост ВВП на уровне 3%
Фото: пресс-служба НБУ

Валовой внутренний продукт Украины в 2016 году вырос на 1,8%. Об этом сообщила заместитель министра финансов Оксана Маркарова сегодня, 23 января, пишет УНИАН.

"1,8% роста в прошлом году и трехпроцентный рост, который мы прогнозируем на 2017 год", - сказала она.

По словам замминистра, драйверами экономического роста в 2017 году должны стать приток инвестиций и увеличение экспорта.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2,5% в 2017 году.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз на этот и следующий годы - до 2,5% и 3,5%, соответственно.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозирует, что темпы роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 году - 3,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, ВВП
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