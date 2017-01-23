 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.66  28.29   EUR:  29.16  30.15
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Артур Лаффер: Мне нравится налоговая программа Трампа

23.01.2017 16:00
Основатель "теории предложения" Лаффер положительно отозвался о намерении Дональда Трампа снизить налоги для американского бизнеса
Артур Лаффер (фото - пресс-служба YES)

Американский экономист Артур Лаффер полагает, что Дональд Трамп будет очень хорошим президентом США. Об этом он сообщил в интервью западным СМИ, в частности, Die Welt. Прежде всего эта похвала вызвана намерением нового президента США снизить налоги, отмечает издание.

"Мне это (намерение снизить налоги - ред.) нравится. Конечно, будущее предсказать невозможно. Но, учитывая обстоятельства, я очень оптимистично смотрю на президентство Трампа", - отметил Лаффер.

В частности, экономист одобрил анонсированное снижение корпоративного налога до 15%. Это позволит многим компаниям вернуться в США и будет способствовать увеличению числа рабочих мест.

Читайте также - Лаффер: Граждане платят налоги только честному правительству

Справка. В 1974 году Артур Лаффер описал эффект, названный его именем: увеличение налоговых поступлений при снижении налоговых ставок.

Лаффер был советником по экономическим вопросам при президенте США Рональде Рейгане, а также советником премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Осенью 2015 года Лаффер был назначен советником тогдашнего министра финансов Украины Натальи Яресько.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, США, Трамп
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров