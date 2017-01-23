Артур Лаффер: Мне нравится налоговая программа Трампа
Американский экономист Артур Лаффер полагает, что Дональд Трамп будет очень хорошим президентом США. Об этом он сообщил в интервью западным СМИ, в частности, Die Welt. Прежде всего эта похвала вызвана намерением нового президента США снизить налоги, отмечает издание.
"Мне это (намерение снизить налоги - ред.) нравится. Конечно, будущее предсказать невозможно. Но, учитывая обстоятельства, я очень оптимистично смотрю на президентство Трампа", - отметил Лаффер.
В частности, экономист одобрил анонсированное снижение корпоративного налога до 15%. Это позволит многим компаниям вернуться в США и будет способствовать увеличению числа рабочих мест.
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Справка. В 1974 году Артур Лаффер описал эффект, названный его именем: увеличение налоговых поступлений при снижении налоговых ставок.
Лаффер был советником по экономическим вопросам при президенте США Рональде Рейгане, а также советником премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Осенью 2015 года Лаффер был назначен советником тогдашнего министра финансов Украины Натальи Яресько.
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