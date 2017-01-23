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Госдолг еврозоны сократился до пятилетнего минимума

23.01.2017 16:48
Объем госдолга еврозоны в третьем квартале 2016 года составил 90,1% ВВП
Фото: EPA

Объем госдолга еврозоны в третьем квартале 2016 года составил 90,1% ВВП. Как сообщает Евростат, это минимальный уровень с 2012 года.

Во втором квартале прошлого года госдолг составлял 91,2% от ВВП.

В целом по Евросоюзу (ЕС) госдолг в третьем квартале составил 83,3% ВВП (по сравнению с 84,2% во втором квартале).

В третьем квартале 2015 года показатель по еврозоне составлял 91,5%, а по ЕС - 85,9% от ВВП.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Госдолг, ЕС
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