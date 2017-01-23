Госдолг еврозоны сократился до пятилетнего минимума

Объем госдолга еврозоны в третьем квартале 2016 года составил 90,1% ВВП

Объем госдолга еврозоны в третьем квартале 2016 года составил 90,1% ВВП. Как сообщает Евростат, это минимальный уровень с 2012 года.



Во втором квартале прошлого года госдолг составлял 91,2% от ВВП.



В целом по Евросоюзу (ЕС) госдолг в третьем квартале составил 83,3% ВВП (по сравнению с 84,2% во втором квартале).



В третьем квартале 2015 года показатель по еврозоне составлял 91,5%, а по ЕС - 85,9% от ВВП.



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