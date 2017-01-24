Курсы валют НБУ на 24.01.2017

Нацбанк укрепил гривню почти на 10 копеек

На 24 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2733,2499 грн за $100;

2928,6773 грн за 100 евро;

4,5934 грн за 10 руб РФ.



На 23 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2742,8490 грн за $100;

2916,1971 грн за 100 евро;

4,5967 грн за 10 руб РФ.



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