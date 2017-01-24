Официальные курсы банковских металлов на 24.01.2017

Нацбанк Украины установил на 24 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331502,21 грн;

серебро - 4684,79 грн;

платина - 263211,97 грн;

палладий - 208000,32 грн.



Напомним, на 23 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 328895,02 грн;

серебро - 4632,67 грн;

платина - 262216,36 грн;

палладий - 205987,96 грн.



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