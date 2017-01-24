Эмиграция может обвалить экономику Восточной Европы - Economist

Трудоспособное население стран Балтии стабильно сокращается с начала 2000-х из-за эмиграции в Западную Европу. The Economist отмечает, что только в Литве стало на четверть меньше трудоспособных граждан с 2000 года. Треть тех, кто закончил университеты в 2000-2-2009 гг., эмигрировали в 2014-ом.



Такие же тенденции наблюдаются и в других государствах ЦВЕ. Более 80% студентов медицинских вузов Болгарии планируют эмигрировать после окончания учебы.



Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), некоторые страны в Восточной Европе в 1999-2014 гг. ежегодно теряли по 0,6-0,9% ВВП. К 2030 году ВВП на душу населения в Болгарии, Румынии и некоторых балтийских странах будет ниже, чем он бы мог быть без эмиграции.



В 2013 году в Латвии было 3,3 трудоспособных взрослых человека на каждого пенсионера. В Великобритании и Франции фиксировался тот же уровень. Но к 2030 году эта пропорция в Латвии сократится до всего лишь двух трудоспособных на одного пенсионера, а вот Соединенному Королевству и Франции это не грозит до 2060 года.



В связи с этим правильства стран Балтии внедряют программы, которые помогают эмигрантам вернуться на родину. Economist приводит пример Даумантаса Сименаса, который вернулся в Литву из Великобритании через программу "Создавай для Литвы". Однако подобные решения вряд ли смогут обратить тренд вспять. За пять лет "Создавай для Литвы" вернула около 100 литовцев, в том числе заместителя мэра и нескольких советников премьер-министра, но инженеров и врачей вернуть сложней.



Издание отмечает, что в 90-е годы население Эстонии стремительно сокращалось. Но за последние два года тенденция изменилась благодаря иммигрантам из Украины, Беларуси и РФ. В Польше в 2015 году получили разрешение на постоянное проживание около 400 тыс. украинцев. При этом почти все они работают в агросекторе или на строительстве, а вот 30% эмигрантов из Польши имеют высшее образование. Поэтому проблему утечки мозгов миграция решить вряд ли способна.



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