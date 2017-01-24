Доллар на межбанке дешевеет
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,18, максимальные - 27,2. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные - 27,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4592/0,461, к 12:00 котировки составили 0,4595/0,4606.
Торги по евро начались с котировок 29,2318/29,315, к 12:00 котировки составили 29,1992/29,2501.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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