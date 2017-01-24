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Инвестиции в экономику Украины к 2020 году удвоятся - МЭРТ

24.01.2017 12:19
По прогнозам Минэкономразвития, инвестиции к 2020 году могут вырасти до $8 млрд
Фото - Getty Images

Приток иностранных инвестиций в экономику Украины к 2020 году удвоится. Такой прогноз Минэкономразвития озвучил первый заместитель министра Максим Нефьодов, передает корреспондент Ліга.net.

"Что касается притока в Украину инвестиций, то по прогнозу Минэкономразвития, такой показатель вырастет c $3,8 млрд в 2016 году, до $4,5 млрд в 2017-м и удвоится до 2020 года", - отметил он.

Напомним, по данным МЭРТ, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 г. составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатель 2015 года.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инвестиции
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