Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,96 коп - до 28,1127 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,8 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,4 коп и составляет 29,301 грн, средний курс продажи - на 5,1 коп до 30,1587 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,06 коп и составляет 4,326 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,02 коп до 4,776 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,59 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,5160
|28,1127
|0,4326
|0,4776
|29,3010
|30,1587
|Медиана
|27,5000
|28,1000
|0,4400
|0,4770
|29,3000
|30,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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