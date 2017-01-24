Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,73 коп до 27,516 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,96 коп - до 28,1127 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,8 грн.



Средний курс покупки евро упал на 0,4 коп и составляет 29,301 грн, средний курс продажи - на 5,1 коп до 30,1587 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,06 коп и составляет 4,326 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,02 коп до 4,776 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,59 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,5160 28,1127 0,4326 0,4776 29,3010 30,1587 Медиана 27,5000 28,1000 0,4400 0,4770 29,3000 30,1000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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