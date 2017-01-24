Банки продали НБУ $21,6 млн
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 24 января, $21,6 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $25,2 млн по курсу от 27,235 грн/долл до 27,32 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу от 27,235 грн/долл до 27,25 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,2458 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 33,3%.
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