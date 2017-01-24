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Оккупированный Крым за год обошелся бюджету РФ в $1,34 млрд

24.01.2017 13:36
Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну оккупированного Крыма в 2016 году вырос на 20,5%

Консолидированный бюджет оккупированного Россией Крыма в 2016 г. исполнен с дефицитом в 19,3 млрд руб. ($325 млн). Об этом заявила так называемая министр финансов Крыма Ирина Кивико, сообщает ТАСС.

"Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд руб.", - сказала Кивико, отметив, что источником финансирования дефицита крымской казны является кредит из федерального бюджета РФ.

Так называемая министр уточнила, что только в декабре 2016 г. оккупационные власти Крыма привлекли бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита в размере 5 млрд руб. ($84 млн).

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В целом объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну оккупированного Крыма в 2016 г. вырос на 20,5% - до 79,7 млрд рублей, отметила Кивико.

"Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд руб. ($1,34 млрд) или 120,5% к показателям прошлого года", - сказала так называемая министр.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Крым
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