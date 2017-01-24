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Канада может ратифицировать договор о ЗСТ с Украиной в марте

24.01.2017 13:29
Украина рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли в марте
Фото: EPA

Кабмин рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в марте 2017 года. Как передает корреспондент ЛІГА.net, об этом сегодня, 24 января, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Канада планирует в марте", - сказала она, отметив, что Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос ратификации уже в феврале.

Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли 11 июля. Переговоры продолжались в течение пяти лет.

Ранее парламент Канады одобрил во втором чтении соглашение о ЗСТ с Украиной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Канада
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