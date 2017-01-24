Канада может ратифицировать договор о ЗСТ с Украиной в марте

Украина рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли в марте

Кабмин рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в марте 2017 года. Как передает корреспондент ЛІГА.net, об этом сегодня, 24 января, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская.



"Канада планирует в марте", - сказала она, отметив, что Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос ратификации уже в феврале.



Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли 11 июля. Переговоры продолжались в течение пяти лет.



Ранее парламент Канады одобрил во втором чтении соглашение о ЗСТ с Украиной.



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