Канада может ратифицировать договор о ЗСТ с Украиной в марте
Кабмин рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в марте 2017 года. Как передает корреспондент ЛІГА.net, об этом сегодня, 24 января, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская.
"Канада планирует в марте", - сказала она, отметив, что Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос ратификации уже в феврале.
Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли 11 июля. Переговоры продолжались в течение пяти лет.
Ранее парламент Канады одобрил во втором чтении соглашение о ЗСТ с Украиной.
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