ЕИБ в прошлом году выделил Украине €3 млрд

В рамках трехлетнего пакета помощи Европейский инвестиционный банк в 2016 году выделил Украине €3 млрд

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2016 году предоставил Украине €3 млрд в рамках трехлетнего пакета помощи со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал председатель ЕИБ Вернер Хойер, сообщает Радио Свобода.



По его словам, общая сумма пакета составляет €11 млрд и эта финансовая помощь предназначена для укрепления конкурентоспособности, устойчивости энергетической безопасности Украины и улучшения жизненного уровня ее граждан.



"Мы работаем для того, чтобы обеспечить процветание на всем континенте. Это касается и наших восточных соседей. В частности, в 2016 году мы предоставили, согласно нашим обязательствам, €3 млрд финансовой поддержки Украине со стороны ЕС, в рамках трехлетнего пакета помощи, суммой в €11 млрд", - подчеркнул Хойер.



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