 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.66  28.29   EUR:  29.16  30.15
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ЕИБ в прошлом году выделил Украине €3 млрд

24.01.2017 17:22
В рамках трехлетнего пакета помощи Европейский инвестиционный банк в 2016 году выделил Украине €3 млрд
Фото: EPA

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2016 году предоставил Украине €3 млрд в рамках трехлетнего пакета помощи со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал председатель ЕИБ Вернер Хойер, сообщает Радио Свобода.

По его словам, общая сумма пакета составляет €11 млрд и эта финансовая помощь предназначена для укрепления конкурентоспособности, устойчивости энергетической безопасности Украины и улучшения жизненного уровня ее граждан.

"Мы работаем для того, чтобы обеспечить процветание на всем континенте. Это касается и наших восточных соседей. В частности, в 2016 году мы предоставили, согласно нашим обязательствам, €3 млрд финансовой поддержки Украине со стороны ЕС, в рамках трехлетнего пакета помощи, суммой в €11 млрд", - подчеркнул Хойер.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров