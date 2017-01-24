Утверждено более 10 тысяч местных бюджетов

Министерство финансов сообщает, что уже утверждено более 99% местных бюджетов на этот год

Местные органы власти уже утвердили более 10 тыс. местных бюджетов на 2017 год, или 99,7% их общего количества. Об этом Министерство финансов Украины сообщает на официальном сайте.



В том числе утверждены все местные бюджеты в Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и бюджет города Киева.

По данным Минфина, остаются не утвержденными 29 местных бюджетов, в том числе 2 областных (Волынской и Запорожской областей).

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