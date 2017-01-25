НБУ зарегистрировал новую платежную систему

Новая платежная система Платисервис получила лицензию

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал правила внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдал платежной организации этой системы ООО ПЛАТИСЕРВИС (г. Киев) свидетельство.

Как сообщает пресс-служба НБУ, сведения о Платисервис внесены в Реестр платежных систем.

Согласно правилам Платисервис, участниками платежной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов и которые на основании договора с платежной организацией предоставляют услуги пользователям платежной системы Платисервис по переводу средств с помощью этой системы.

Расчетным банком платежной системы является ОАО Акордбанк.

Платежная система Платисервис создана для осуществления переводов наличных и безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических и юридических лиц в пределах Украины, уточнили в НБУ.