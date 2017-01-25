МВФ не будет рассматривать украинский вопрос в январе
Международный валютный фонд (МВФ) в январе не будет рассматривать вопросы программы расширенного финансирования EFF с Украиной.
Это следует из программы заседаний Совета директоров МВФ до 3 февраля, опубликованной на официальном сайте.
Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.
"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.
На прошлой неделе был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе EFF, содержащий 12 структурных маяков, из которых семь новых.
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