МВФ не будет рассматривать украинский вопрос в январе

В программе заседаний МВФ до 3 февраля Украина не упоминается

Международный валютный фонд (МВФ) в январе не будет рассматривать вопросы программы расширенного финансирования EFF с Украиной.



Это следует из программы заседаний Совета директоров МВФ до 3 февраля, опубликованной на официальном сайте.



Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.



"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.



На прошлой неделе был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе EFF, содержащий 12 структурных маяков, из которых семь новых.



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