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МВФ не будет рассматривать украинский вопрос в январе

25.01.2017 12:08
В программе заседаний МВФ до 3 февраля Украина не упоминается
Фото: рпесс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в январе не будет рассматривать вопросы программы расширенного финансирования EFF с Украиной.

Это следует из программы заседаний Совета директоров МВФ до 3 февраля, опубликованной на официальном сайте.

Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.

"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.

На прошлой неделе был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе EFF, содержащий 12 структурных маяков, из которых семь новых.

Читайте также: Чего ждет МВФ от Украины в 2017 году - проект меморандума

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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