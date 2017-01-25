Кабмин одобрил новый порядок ведения реестра по возмещению НДС

С 10 января сформирован единый публичный реестр заявлений на возмещение НДС

Правительство одобрило новый порядок ведения реестра по возмещению НДС. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.



"С целью обеспечения прозрачности возмещения НДС с 10 января сформирован единый публичный реестр заявлений. Минфин разработал и согласовал с ГФС и Госказначейством порядок ведения Реестра", - гласит сообщение.



Новый порядок ведения Реестра по возмещению НДС предусматривает:

- формирование и ведение Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения осуществляется на основании баз данных ГФС и Казначейства;

- определение четких данных, которые относятся к такого реестра;

- автоматическое внесение заявлений в реестр, осуществляется в течение операционного дня в порядке поступления таких заявлений;

- Казначейство проводит бюджетное возмещение НДС на основании данных Реестра;

- публикацию реестра на официальном веб-сайте Минфина.



В Минфине считают, что новый механизм поможет уменьшить коррупцию при возмещении НДС.



Ранее сегодня Государственная фискальная служба сообщила, что налогоплательщики в январе 2017 года задекларировали к уплате 22,4 млрд грн НДС. Это на 71% превышает показатель января 2016 года и является наибольшим показателем за всю историю администрирования НДС



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.