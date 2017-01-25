Насиров анонсировал рост поступлений в госбюджет на 100 млрд грн
В 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд грн, или на 19,2% по сравнению с 2016 годом. Об этом хаявил председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров на пресс-конференции.
В частности, по словам главы ведомства, поступления от НДС с ввезенных товаров вырастет на 31,3 млрд, или на 17,3%, НДС с произведенных в Украине товаров - на 26,3 млрд, или на 48,6%, поступления акцизного налога - на 16,5 млрд, или на 29,9%.
Насиров сообщил, что среди приоритетов на текущий год - детенизация экономики.
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