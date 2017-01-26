К концу года ставки по кредитам могут снизиться на 5 п.п.
Банкиры ожидают сохранения тенденции предыдущего года и дальнейшего снижения стоимости ресурсов.
"Ожидаем, что процентные ставки будут снижаться, инфляция - замедляться. У нас осторожно-позитивные ожидания на 2017 год", - заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на круглом столе, сообщает FinClub.
Снижение кредитных ставок ожидается на протяжении этого года. "Но это снижение будет очень постепенным - порядка 3-4% за год - по причине все еще достаточно высоких депозитных ставок. Кроме того, ограниченная возможность выдавать длинные займы связана с короткой ликвидностью у банков. Хотя сроки размещения депозитов населения постепенно увеличиваются, на сегодняшний день они все еще не превышают 12 месяцев", - пояснил член правления - директор по рискам Банка Кредит Днепр Олег Пахомов.
Старший советник президента Альфа-банка Роман Шпек ожидает, что в случае инфляции до 10% ставки по депозитам будут не выше 14%. Учитывая, что премия банка за риск составляет 2 п.п., стоимость финансирования бизнеса будет на уровне 16%. "Если учетная ставка будет снижаться, то мы полагаем, что средняя ставка по кредитам опустится до 15-17% годовых. Некоторые банки уже сейчас кредитуют под 18-18,5%", - сказал председатель правления банка Глобус Сергей Мамедов.
Впрочем, некоторые факторы смогут затормозить снижение ставок. Например, уже сейчас Нацбанк обеспокоен процентной политикой государственных банков, которые завышают стоимость привлечения средств от клиентов. "Нас беспокоит процентная политика госбанков. Почему госбанки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки?" - заметил Виталий Ваврищук.
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