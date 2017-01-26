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В команде Трампа прогнозируют распад еврозоны

26.01.2017 11:22
Тед Маллок, которого Трамп, скорей всего, назначит послом США в ЕС, считает, что еврозона может развалиться в течение ближайших полутора лет
Тед Маллок (фото - YouTube)

Профессор Тед Маллок, которого новый президент США Дональд Трамп хочет назначить послом в Евросоюзе (ЕС), полагает, что еврозона может развалиться в течение ближайших полутора лет. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Маллок подчеркнул, что результаты грядущих в этом году выборов в Нидерландах, Франции и Германии могут нанести серьезный удар по ЕС.

"Лично я не уверен, что на свете будет существовать Европейский союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры", - говорит он.

"Я думаю, Дональд Трамп настроен резко негативно по отношению к наднациональным организациям. Он предпочитает двусторонние отношения с независимыми странами", - добавил Маллок Переговоры между США и ЕС по вопросу о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, по его мнению, бесплодны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис евро, Экономика, ЕС, Трамп
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