Нацбанк сохранил ключевую ставку на текущем уровне

Национальный банк Украины (НБУ) решил сохранить учетную ставку на уровне 14%.



Как сообщила сегодня, 26 января, председатель НБУ Валерия Гонтарева, это решение связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах.



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