НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 14%
26.01.2017 14:03
Нацбанк сохранил ключевую ставку на текущем уровне
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)
Национальный банк Украины (НБУ) решил сохранить учетную ставку на уровне 14%.
Как сообщила сегодня, 26 января, председатель НБУ Валерия Гонтарева, это решение связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах.
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