 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.42  27.92   EUR:  29.13  29.97
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения минималки

26.01.2017 14:15
Из-за повышения минимальной зарплаты вдвое прогноз изменен с 8% до 9,1%, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) достиг цели по инфляции, определенной стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы. Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на текущий году из-за повышения минимальной зарплаты, рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Прогноз изменен с 8% до 9,1%, сказала Гонтарева.

Она напомнила, что потребительская инфляция замедлилась в 2016 году до 12,4% с 43,3% в 2015 году.

Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 6% в следующем, 2018 году.

Читайте также - Замглавы НБУ: Повышение минималки до 3200 грн увеличит инфляцию

Глава НБУ отметила, что быстрое замедление инфляции было вызвано фундаментальными факторами под влиянием умеренной монетарной и фискальной политики.

Основными факторами роста цен были повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и рост мировых цен на нефть, что привело к подорожанию топлива на внутреннем рынке.

При этом, несмотря на благоприятные фундаментальные внешние и внутренние факторы, в конце декабря и в начале 2017 временно усилилось девальвационное давление на гривню.

Гонтарева объяснила, что, во-первых, на валютный рынок повлияло сезонное ослабление деловой активности и снижение поступлений валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, предложение валюты было ограничено из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещения НДС на сумму 16 млрд грн. Спрос на валюту также рос из-за высоких бюджетные расходы в декабре.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция, Гонтарева
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров