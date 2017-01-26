НБУ ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения минималки
Национальный банк Украины (НБУ) достиг цели по инфляции, определенной стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы. Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на текущий году из-за повышения минимальной зарплаты, рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева.
Прогноз изменен с 8% до 9,1%, сказала Гонтарева.
Она напомнила, что потребительская инфляция замедлилась в 2016 году до 12,4% с 43,3% в 2015 году.
Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 6% в следующем, 2018 году.
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Глава НБУ отметила, что быстрое замедление инфляции было вызвано фундаментальными факторами под влиянием умеренной монетарной и фискальной политики.
Основными факторами роста цен были повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и рост мировых цен на нефть, что привело к подорожанию топлива на внутреннем рынке.
При этом, несмотря на благоприятные фундаментальные внешние и внутренние факторы, в конце декабря и в начале 2017 временно усилилось девальвационное давление на гривню.
Гонтарева объяснила, что, во-первых, на валютный рынок повлияло сезонное ослабление деловой активности и снижение поступлений валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, предложение валюты было ограничено из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещения НДС на сумму 16 млрд грн. Спрос на валюту также рос из-за высоких бюджетные расходы в декабре.
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