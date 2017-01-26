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Рост ВВП ускорится до 2,8% - Гонтарева

26.01.2017 14:33
В Нацбанке прогнозируют ускорение экономического роста Украины в этом году
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Экономический рост Украины в 2017 году ускорится до 2,8%. Такой прогноз сегодня, 26 января, озвучила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

"Ожидается, что экономический рост ускорится - после 1,8% в 2016 году, по оценке НБУ, до 2,8% и 3,0% в 2017 и 2018 годах соответственно", - сказала она.

Экономическую активность в текущем году будет стимулировать увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы, отмечают в Нацбанке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, ВВП, Гонтарева
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