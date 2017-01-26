Рост ВВП ускорится до 2,8% - Гонтарева
Экономический рост Украины в 2017 году ускорится до 2,8%. Такой прогноз сегодня, 26 января, озвучила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.
"Ожидается, что экономический рост ускорится - после 1,8% в 2016 году, по оценке НБУ, до 2,8% и 3,0% в 2017 и 2018 годах соответственно", - сказала она.
Экономическую активность в текущем году будет стимулировать увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы, отмечают в Нацбанке.
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