В этом году резервы вырастут до $21,3 млрд - НБУ
Международные золотовалютные резервы Украины вырастут в текущем году вырастут до $21,3 млрд. Такой прогноз озвучила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 26 января.
"Мы ожидаем, что их (международных резервов - ред.) уровень на конец 2017 года составит $21,3 млрд и на конец следующего года - $27,1 млрд", - сказала она.
При этом регулятор ухудшил прогноз дефицита текущего счета на 2017 год с $2,9 до $3,5 млрд.
Такой дефицит, по словам Гонтаревой, будет покрываться притоком капитала и финансовыми расчетами через привлечение прямых инвестиций и долговых ресурсов. Поэтому сводное сальдо платежного баланса в ближайшее время будет оставаться профицитным.
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