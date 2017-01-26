В этом году резервы вырастут до $21,3 млрд - НБУ

Нацбанк прогнозирует рост золотовалютных резервов до $21,3 млрд в этом году и $27,1 - в следующем

Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Международные золотовалютные резервы Украины вырастут в текущем году вырастут до $21,3 млрд. Такой прогноз озвучила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 26 января.



"Мы ожидаем, что их (международных резервов - ред.) уровень на конец 2017 года составит $21,3 млрд и на конец следующего года - $27,1 млрд", - сказала она.



При этом регулятор ухудшил прогноз дефицита текущего счета на 2017 год с $2,9 до $3,5 млрд.



Такой дефицит, по словам Гонтаревой, будет покрываться притоком капитала и финансовыми расчетами через привлечение прямых инвестиций и долговых ресурсов. Поэтому сводное сальдо платежного баланса в ближайшее время будет оставаться профицитным.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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