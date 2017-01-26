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В этом году резервы вырастут до $21,3 млрд - НБУ

26.01.2017 15:10
Нацбанк прогнозирует рост золотовалютных резервов до $21,3 млрд в этом году и $27,1 - в следующем
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Международные золотовалютные резервы Украины вырастут в текущем году вырастут до $21,3 млрд. Такой прогноз озвучила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 26 января.

"Мы ожидаем, что их (международных резервов - ред.) уровень на конец 2017 года составит $21,3 млрд и на конец следующего года - $27,1 млрд", - сказала она.

При этом регулятор ухудшил прогноз дефицита текущего счета на 2017 год с $2,9 до $3,5 млрд.

Такой дефицит, по словам Гонтаревой, будет покрываться притоком капитала и финансовыми расчетами через привлечение прямых инвестиций и долговых ресурсов. Поэтому сводное сальдо платежного баланса в ближайшее время будет оставаться профицитным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ, Гонтарева
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