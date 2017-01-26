НБУ согласовал все вопросы с МВФ - Гонтарева

Руководство Нацбанка не сомневается, что в скором времени МВФ пример положительное решение по очередному траншу для Украины

Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал все условия для выделения Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша финансовой помощи по программе расширенного финансирования. Об этом председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила сегодня, 26 января.



"Мы все согласовали с МВФ. Кабмин сейчас дорабатывает технические вопросы, и я полагаю, что мы очень скоро подпишем меморандум", - сказала она.



Регулятор ожидает, что в этом году в Украину поступят четыре транша от МВФ по программе расширенного финансирования EFF.



Вчера сообщалось, что Фонд в январе не будет рассматривать вопросы сотрудничества с Украиной.



Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.



"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.



На прошлой неделе был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе EFF, содержащий 12 структурных маяков, из которых семь новых.



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Информационное агентство

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