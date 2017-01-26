НБУ согласовал все вопросы с МВФ - Гонтарева
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал все условия для выделения Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша финансовой помощи по программе расширенного финансирования. Об этом председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила сегодня, 26 января.
"Мы все согласовали с МВФ. Кабмин сейчас дорабатывает технические вопросы, и я полагаю, что мы очень скоро подпишем меморандум", - сказала она.
Регулятор ожидает, что в этом году в Украину поступят четыре транша от МВФ по программе расширенного финансирования EFF.
Вчера сообщалось, что Фонд в январе не будет рассматривать вопросы сотрудничества с Украиной.
Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина ожидает поступления очередного транша от Фонда в начале февраля.
"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.
На прошлой неделе был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе EFF, содержащий 12 структурных маяков, из которых семь новых.
Читайте также: Чего ждет МВФ от Украины в 2017 году - проект меморандума
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8702
-
8034
-
5762
-
4162
-
4001