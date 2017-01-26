Великобритания показала лучшие в G7 темпы роста ВВП

Экономика Великобритании по итогам 2016 г. выросла на 2%

Экономика Великобритании по итогам 2016 г. в целом выросла на 2%, подъем был самым низким с 2013 г., но при этом оказался самым значительным среди стран G7, несмотря на опасения, связанные с выходом Британии из Европейского союза. Об этом сообщает Интерфакс.

Темпы роста британской экономики замедлились по сравнению с 2,2% в 2015 г. и совпали с прогнозом Международного валютного фонда. По оценкам МВФ, экономика США в 2016 г. выросла на 1,6%, Германии - на 1,7%, Франции и Канады - на 1,3%, Италии и Японии - на 0,9%.

Подъем экономики был в значительной мере обусловлен улучшением ситуации в сфере услуг, на долю которой приходится 80% ВВП.

Эти данные являются лишь первой из трех оценок динамики ВВП Великобритании и могут быть пересмотрены.

Напомним, ранее сообщалось, что по оценке главы НБУ Валерии Гонтаревой рост ВВП Украины в 2016 г. составил 1,8%.

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