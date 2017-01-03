Курс биткоина превысил $1000
03.01.2017 13:18
Вчера стоимость криптовалюты биткоин доходила до $1030
Фото: EPA
Криптовалюта биткоин начала новый год ростом курса выше $1000.
Вчера, 2 января, стоимость биткоина на бирже iBit достигала $1030.
Coinvore отмечает, что за прошлый год виртуальная валюта подорожала более чем вдвое - с $433 до $933.
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