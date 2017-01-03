Курс биткоина превысил $1000

Вчера стоимость криптовалюты биткоин доходила до $1030

Криптовалюта биткоин начала новый год ростом курса выше $1000.



Вчера, 2 января, стоимость биткоина на бирже iBit достигала $1030.



Coinvore отмечает, что за прошлый год виртуальная валюта подорожала более чем вдвое - с $433 до $933.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.