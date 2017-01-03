Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 1,5 раза

На начало 2017 года на едином счете Госказначейства зафиксировано 14,3 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 1 января 2017 года составил 14,258 млрд грн. Как отмечает ведомство на официальном сайте, это в 1,9 раза меньше, чем на 1 декабря 2016 года.



Однако по сравнению с показателем 1 января 2016 года остаток на едином счете Госказначейства увеличился в 1,5 раза.



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