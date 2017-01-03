Госбюджет не выполнен по доходам на 1,7%

Государственный бюджет Украины в январе-декабре получил 616,219 млрд грн доходов

Государственный бюджет Украины в январе-декабре получил 616,219 млрд грн доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд грн, но на 1,4% больше, чем заложен в закон о госбюджете. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.



По сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15,2%.



Местные бюджеты в январе-декабре получили 155,881 млрд грн, что на 17,2% больше бюджетной росписи на этот период.



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