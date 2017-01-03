Решить проблему экономической интеграции

Правительства должны взять на себя обязательства по обеспечению экономической справедливости, отмечает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

В 2016 году внимание мира было сосредоточено на главных политических событиях в Евросоюзе, Соединенных Штатах и других странах, где избиратели выразили глубинные опасения по поводу торговли, миграции и структурных изменений на рынке труда.



Но с экономической точки зрения 2016 год был довольно спокойным: мировая экономика продолжала медленно восстанавливаться, экономическая активность в США, Европе и на развивающихся рынках постепенно улучшалась, несмотря на остающиеся еще слабые места. И даже страны с низким уровнем дохода, с трудом приспособившиеся к падению цен на сырьевые товары, могут немного набрать скорость, с учетом недавнего повышения рост цен.



Примечательно, что финансовые рынки пока что спокойно восприняли политические потрясения этого года. Действительно, перспектива более экспансивной налогово-бюджетной политики в США усилила ожидания роста мировой экономики и инфляции в ближайшем будущем. Это указывает на возможное послабление для центральных банков стран с развитой экономикой, которые приняли на себя основную экономико-политическую нагрузку в период медленного восстановления после глобального финансового кризиса 2008 года.

Финансовые рынки пока что спокойно восприняли политические потрясения этого года

Международный валютный фонд уже давно утверждает, что восстановление темпов роста требует поддержки фискальной политикой в тех странах, которые могут себе это позволить, при поддержке денежно-кредитной политикой и структурными реформами, направленными на подъем производительности и рост.



В 2017 году несколько факторов могут способствовать переходу мировой экономики на рельсы более сильного, устойчивого роста. Во-первых, Германия станет руководителем Большой двадцатки и, скорее всего, будет добиваться структурных реформ и принятия мер по укреплению устойчивости в крупнейших экономиках мира. Китай между тем будет продолжать переориентировать свою экономическую модель с экспорта на внутренний спрос. Следует также ожидать большего динамизма в экономике многих стран Азии и Латинской Америки. Новая администрация США будет уделять особое внимание реформе корпоративного налогообложения и инвестициям в инфраструктуру.



Но, конечно, те же силы, которые направляли политические события в нынешнем году, будут по-прежнему создавать проблемы в 2017-м. Например, технологический прогресс и рынки, на которых "победитель получает все", усиливают неравенство доходов во многих странах, притом что в глобальном масштабе доходы выравниваются. В крупнейших странах с развитой экономикой за последние два десятилетия доходы наиболее богатых 10% людей увеличились на 40%, в то время как у беднейших слоев населения они выросли лишь незначительно.

Смягчение неравенства повышает надежность и устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе

Еще одна все более усложняющаяся проблема, с которой придется иметь дело международному сообществу, - это миграция, которая в настоящее время усиливается геополитическим давлением во всем мире. Хотя мигранты и беженцы могут принести существенную пользу принимающим странам, их прибытие в новые сообщества может усилить страх перед экономическими и культурными изменениями.



В целом ряде стран все больше людей считает, что политикам нет дела до их интересов и благосостояния. Они утверждают, что более жесткие ограничения на трансграничное перемещение товаров, капитала и людей вернут им хорошие шансы на занятость и экономическую безопасность.



Но отступление от свободной торговли и открытых рынков лишь поставит под угрозу беспрецедентное улучшение благосостояния и уровня жизни, достигнутое в последние десятилетия - и семьи с низкими доходами пострадают от этого сильнее всего. Таким образом, задача состоит в том, чтобы сохранить выгоды от экономической открытости, при этом напрямую решая проблему неравенства.



МВФ, со своей стороны, считает более справедливое распределение доходов разумной политикой не только в социальном, но и в экономическом смысле. Наше исследование показывает, что смягчение неравенства повышает надежность и устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе.



Я считаю, что страны могут сделать несколько шагов для борьбы с неравенством. Во-первых, правительства могут усилить прямую поддержку работников низшей квалификации, особенно в географических регионах, наиболее пострадавших от автоматизации и аутсорсинга. В частности, правительства должны увеличить вложение государственных средств в здравоохранение, образование и профессиональную подготовку; им также следует приложить усилия для повышения профессиональной и географической мобильности. Каждая страна должна понимать необходимость непрерывного образования для подготовки нынешних и будущих поколений к быстрому изменению технологий.



Во-вторых, правительства должны укреплять системы социальной защиты, особенно для семей, путем развития недорогих детских дошкольных учреждений, родительского отпуска, доступного медицинского обслуживания, а также гибкого рабочего графика. Они также могут провести налоговые реформы и установить законодательный минимум заработной платы для поддержки работников с низким уровнем дохода, а также создать налоговые стимулы для привлечения большего количества женщин на рынок труда.

Правительства могут усилить прямую поддержку работников низшей квалификации, особенно в географических регионах, наиболее пострадавших от автоматизации и аутсорсинга

В-третьих, правительства должны взять на себя обязательства по обеспечению экономической справедливости для восстановления доверия в обществе и укрепления общественной поддержки реформ. В частности, следует способствовать усилению конкуренции в тех значимых отраслях, где она недостаточна, решительно бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предотвращать перевод прибыли от бизнеса в регионы с низким налогообложением.



Здесь названа лишь часть политических мероприятий, которые могут содействовать экономической интеграции, и нужно проделать большую работу, чтобы определить, какие еще меры нужны - и эффективно воплотить их в жизнь. Это задача не только для политиков и государственных служащих, но и для экономистов в целом.



У меня нет сомнений в том, что благодаря политическим событиям 2016 года политики сосредоточат свое внимание на помощи тем, кто меньше всех выиграл от экономической интеграции или оказался вытеснен с рынка труда из-за технологических изменений. Мы сможем поднять нижнюю планку доходов, только действуя сообща и быстро, чтобы построить более сильную, более всеобъемлющую мировую экономику. Это одновременно и проблема, и шанс, который предоставляет нам 2017-й год. Мы должны действовать быстро - и сообща.

Кристин Лагард - директор-распорядитель Международного валютного фонда

Copyright: Project Syndicate, 2016

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