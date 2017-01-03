Решить проблему экономической интеграции
В 2016 году внимание мира было сосредоточено на главных политических событиях в Евросоюзе, Соединенных Штатах и других странах, где избиратели выразили глубинные опасения по поводу торговли, миграции и структурных изменений на рынке труда.
Но с экономической точки зрения 2016 год был довольно спокойным: мировая экономика продолжала медленно восстанавливаться, экономическая активность в США, Европе и на развивающихся рынках постепенно улучшалась, несмотря на остающиеся еще слабые места. И даже страны с низким уровнем дохода, с трудом приспособившиеся к падению цен на сырьевые товары, могут немного набрать скорость, с учетом недавнего повышения рост цен.
Примечательно, что финансовые рынки пока что спокойно восприняли политические потрясения этого года. Действительно, перспектива более экспансивной налогово-бюджетной политики в США усилила ожидания роста мировой экономики и инфляции в ближайшем будущем. Это указывает на возможное послабление для центральных банков стран с развитой экономикой, которые приняли на себя основную экономико-политическую нагрузку в период медленного восстановления после глобального финансового кризиса 2008 года.
Международный валютный фонд уже давно утверждает, что восстановление темпов роста требует поддержки фискальной политикой в тех странах, которые могут себе это позволить, при поддержке денежно-кредитной политикой и структурными реформами, направленными на подъем производительности и рост.
В 2017 году несколько факторов могут способствовать переходу мировой экономики на рельсы более сильного, устойчивого роста. Во-первых, Германия станет руководителем Большой двадцатки и, скорее всего, будет добиваться структурных реформ и принятия мер по укреплению устойчивости в крупнейших экономиках мира. Китай между тем будет продолжать переориентировать свою экономическую модель с экспорта на внутренний спрос. Следует также ожидать большего динамизма в экономике многих стран Азии и Латинской Америки. Новая администрация США будет уделять особое внимание реформе корпоративного налогообложения и инвестициям в инфраструктуру.
Но, конечно, те же силы, которые направляли политические события в нынешнем году, будут по-прежнему создавать проблемы в 2017-м. Например, технологический прогресс и рынки, на которых "победитель получает все", усиливают неравенство доходов во многих странах, притом что в глобальном масштабе доходы выравниваются. В крупнейших странах с развитой экономикой за последние два десятилетия доходы наиболее богатых 10% людей увеличились на 40%, в то время как у беднейших слоев населения они выросли лишь незначительно.
Еще одна все более усложняющаяся проблема, с которой придется иметь дело международному сообществу, - это миграция, которая в настоящее время усиливается геополитическим давлением во всем мире. Хотя мигранты и беженцы могут принести существенную пользу принимающим странам, их прибытие в новые сообщества может усилить страх перед экономическими и культурными изменениями.
В целом ряде стран все больше людей считает, что политикам нет дела до их интересов и благосостояния. Они утверждают, что более жесткие ограничения на трансграничное перемещение товаров, капитала и людей вернут им хорошие шансы на занятость и экономическую безопасность.
Но отступление от свободной торговли и открытых рынков лишь поставит под угрозу беспрецедентное улучшение благосостояния и уровня жизни, достигнутое в последние десятилетия - и семьи с низкими доходами пострадают от этого сильнее всего. Таким образом, задача состоит в том, чтобы сохранить выгоды от экономической открытости, при этом напрямую решая проблему неравенства.
МВФ, со своей стороны, считает более справедливое распределение доходов разумной политикой не только в социальном, но и в экономическом смысле. Наше исследование показывает, что смягчение неравенства повышает надежность и устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе.
Я считаю, что страны могут сделать несколько шагов для борьбы с неравенством. Во-первых, правительства могут усилить прямую поддержку работников низшей квалификации, особенно в географических регионах, наиболее пострадавших от автоматизации и аутсорсинга. В частности, правительства должны увеличить вложение государственных средств в здравоохранение, образование и профессиональную подготовку; им также следует приложить усилия для повышения профессиональной и географической мобильности. Каждая страна должна понимать необходимость непрерывного образования для подготовки нынешних и будущих поколений к быстрому изменению технологий.
Во-вторых, правительства должны укреплять системы социальной защиты, особенно для семей, путем развития недорогих детских дошкольных учреждений, родительского отпуска, доступного медицинского обслуживания, а также гибкого рабочего графика. Они также могут провести налоговые реформы и установить законодательный минимум заработной платы для поддержки работников с низким уровнем дохода, а также создать налоговые стимулы для привлечения большего количества женщин на рынок труда.
В-третьих, правительства должны взять на себя обязательства по обеспечению экономической справедливости для восстановления доверия в обществе и укрепления общественной поддержки реформ. В частности, следует способствовать усилению конкуренции в тех значимых отраслях, где она недостаточна, решительно бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предотвращать перевод прибыли от бизнеса в регионы с низким налогообложением.
Здесь названа лишь часть политических мероприятий, которые могут содействовать экономической интеграции, и нужно проделать большую работу, чтобы определить, какие еще меры нужны - и эффективно воплотить их в жизнь. Это задача не только для политиков и государственных служащих, но и для экономистов в целом.
У меня нет сомнений в том, что благодаря политическим событиям 2016 года политики сосредоточат свое внимание на помощи тем, кто меньше всех выиграл от экономической интеграции или оказался вытеснен с рынка труда из-за технологических изменений. Мы сможем поднять нижнюю планку доходов, только действуя сообща и быстро, чтобы построить более сильную, более всеобъемлющую мировую экономику. Это одновременно и проблема, и шанс, который предоставляет нам 2017-й год. Мы должны действовать быстро - и сообща.
Кристин Лагард - директор-распорядитель Международного валютного фонда
Copyright: Project Syndicate, 2016
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